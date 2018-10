5 ottobre 2018- 18:30 Verona: capogruppo Pd in Consiglio vota a favore mozione 'antiaborto'

Verona, 5 ott. (AdnKronos) - Tra i 21 voti a favore della mozione sottoscritta anche dal sindaco Federico Sboarina, che dichiara Verona 'città a favore della vita' e finanzia associazioni cattoliche per iniziative contro l'aborto, c'è stato anche quello della capogruppo del Pd Carla Padovani. Una scelta criticata decisamente dal segretario veneto Dem, Alessandro Bisato: "La destra a Verona ci riporta al Medioevo, con una mozione in consiglio comunale che dichiara la città a favore della vita e implicitamente contro le donne". Il segretario regionale del Partito democratico, Alessandro Bisato, si dice "allibito dall’iniziativa della Lega e della maggioranza a Verona la cui enfasi a favore della maternità si esprime auspicando azioni che puntano esclusivamente a limitare la libertà e il diritto di autodeterminazione delle donne" . "Si tratta di un attacco esplicito alla legge 194 - rimarca Bisato - e, mentre in tutto il Veneto i consultori sono sotto dotati in termini di risorse umane e finanziarie, la maggioranza a Verona suggerisce azioni che prevedono il congruo finanziamento a soggetti antiabortisti: limitazione all'uso di anticoncezionali, ostacolo all'accesso alla procreazione assistita e spinta all'obiezione di coscienza, quando è dimostrato che (specie in Veneto) il numero di obiettori impedisce di fatto l'accesso all'aborto". "Questa - conclude il segretario regionale - è la posizione ufficiale del Partito Democratico Veneto sulla vicenda al di là di qualsiasi presa di posizione personale".