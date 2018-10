5 ottobre 2018- 18:30 Verona: capogruppo Pd in Consiglio vota a favore mozione 'antiaborto' (2)

(AdnKronos) - Una decisione, quella di votare a favore della mozione 'antiabortista' del Consiglio Comunale da parte della capogruppo Pd contestata anche dalla Donne Democratiche del Veneto: "Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato una mozione che impegna l’amministrazione a stanziare in bilancio somme a favore dei centri anti aborto ed ha proclamato Verona “città per la vita”. Risulta evidente quanto l’amministrazione di Verona sia retrogada e incapace di mettere in pratica il rispetto dei diritti delle donne. La L.194/78 va rafforzata nella sua corretta applicazione che deve rivolgersi al sostegno della donna nella scelta che deve essere libera e consapevole, all’accompagnamento verso la consapevolezza dei giovani sulla genitorialità condivisa, ad un’informazione corretta sulla sessualità e sulla contraccezione"."Restano l’amarezza e lo stupore per la posizione a favore della mozione assunta dalla capogruppo Pd in Consiglio Comunale per la portata politica e sociale della sua azione - sottolineano - Le Donne Democratiche del Veneto restano fermamente contrarie a questa politica di destra di stampo leghista e ribadiscono come il Partito Democratico debba cogliere l’occasione di sottolineare come la sua linea politica sia certa e chiara in questo tema".