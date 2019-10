25 ottobre 2019- 15:49 Verona: Casa di Giulietta, stop a scritte e degrado (2)

(Adnkronos) - Obiettivo dell’intervento, che sarà realizzato dal settore Edilizia monumentale per un costo di 10 mila euro, è quello di restituire l’androne della Casa di Giulietta alla sua originaria bellezza, sensibilizzando cittadini e turisti al rispetto dei luoghi d’arte come bene comune che tutti devono rispettare e tutelare.La pulizia del sito, da lunedì 28 ottobre, richiederà diverse operazioni, alcune molto delicate vista la struttura e il valore storico-culturale. Le parti in pietra dell’androne e quelle in laterizio (archi e murature dove sono presenti le scritte, saranno ripulire per mezzo di spugne, spazzole di saggina e acqua nebulizzata. Per i casi più difficili potrà essere effettuata una rimozione meccanica a bisturi, sia sul lato via Cappello sia sul lato cortile, con successiva stesura di materiale protettivo. Per le pareti dell’androne invece, si andranno a coprire gli attuali pannelli, ripuliti dal materiale appiccicato, con nuovo cartongesso tinteggiato con tinte neutre.