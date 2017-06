VERONA: CCIAA, EXPORT A 2,7 MLD IN I TRIMESTRE, SARà ANNO DA RICORDARE (2)

18 giugno 2017- 17:31

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Ha ripreso a correre la meccanica, dopo un 2016 di stasi con un aumento del 19,3% a 525 milioni di euro. L’automazione è la prima voce del commercio con l’estero scaligero, pesa per il 20% sul totale complessivo ed è seguita dall’agroalimentare che non conosce sosta: gli alimentari sono cresciuti dell’11,8% a 321 milioni di euro e l’ortofrutta del 6,5% a 177 milioni. Il vino riprende a crescere a tasso maggiore rispetto al 2016 (+4,7%) con un incremento dell’8,2% a 222 milioni di euro.Viaggiano a due cifre anche il tessile abbigliamento (+14,4% a 244 milioni di euro) e la voce altri prodotti che solitamente cresce di qualche punto percentuale, non certo del 17%. “Un ottimo segnale questo – commenta Riello – del fatto che nuovi comparti si affacciano oltre le Alpi. Ricordo che l’export è composto anche di servizi non solo di prodotti e sono sempre più numerose le imprese di servizi che operano con l’estero oppure le imprese di costruzioni che si spostano in nuovi e più promettenti mercati come quelli dell’Europa orientale, delle repubbliche Baltiche, il Brasile, tanto per citare qualcuno dei mercati che abbiamo presentato in Camera di Commercio. A dimostrazione che l’attività di promozione e informazione delle opportunità di investimento sui mercati stranieri portata avanti dalla Camera di Commercio è un importante servizio per le imprese”.Per chiudere la sezione, prodotti, buone performance anche per il calzaturiero, +4,6% a 106 milioni di euro, e per il marmo, +2,5%, a 96,2.