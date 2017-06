VERONA: CCIAA, EXPORT A 2,7 MLD IN I TRIMESTRE, SARà ANNO DA RICORDARE (3)

18 giugno 2017- 17:31

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il 63% delle esportazioni veronesi si concentra nei primi 12 mercati presenti in tabella, 12, non 10 come da prassi perché si è voluto segnalare la forte ripresa della Russia, aumentata del 48% a 58 milioni di euro.“Cifre ancora contenute, ma indicative del fatto che i nostri imprenditori – conclude Riello – hanno capito che bisogna guardare al di là dei confini europei e del Nord America, certo è più rischioso, ma le opportunità sono maggiori e la concorrenza minore. In ogni caso, lo zoccolo duro dell’export veronese rimane l'Europa: il 31%, rimane suddiviso tra Germania, Francia e Regno Unito e l’Europa orientale offre ottime opportunità. L’export in Polonia è cresciuto del 52 a 92 milioni di euro”.