27 settembre 2019- 16:42 Verona: città plastic free, da marzo 2020 materiali biodegradabili per gli alimenti (2)

(AdnKronos) - “La scelta di far entrare in vigore l’ordinanza il 28 marzo – ha detto l’assessore Segala – ha anche un importante valore simbolico. Quello infatti è il giorno in cui, in tutto il mondo, si celebra ‘l’Ora della Terra’, cioè l’evento che spinge a interrogarci sul nostro futuro e su quello del nostro pianeta. Da Verona e dalla sua Amministrazione giunge un bel segnale: grazie alla mozione proposta dalla consigliera Bressan, approvata in Consiglio, imponiamo l’obbligo di utilizzare prodotti biodegradabili prima della scadenza di legge e diamo una risposta concreta ai ragazzi che proprio oggi sfilavano per la città. Ma le iniziative dell’Amministrazione non si esauriscono qui: c’è l’impegno a premiare i negozi plastic free di Verona e a spingere Agec a una gestione più sostenibile dei propri esercizi”.“Verona è una vetrina internazionale – ha detto l’assessore Zavarise – e non poteva sottrarsi a questo impegno. Abbiamo agito in sinergia con le associazioni di categoria, ricordando che già molte sagre sono orientate in questa direzione. Anche la data scelta va incontro alle esigenze degli operatori che sono attenti alle nuove tendenze dei consumatori”.