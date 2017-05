VERONA: CON DIVISIONI TRA LEGHISTI ED EX ELEZIONI PIù INCERTE ULTIMI 10 ANNI (2)

24 maggio 2017- 17:25

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Ed è proprio di ieri l'ufficializzazione in Consiglio regionale Veneto di un nuovo gruppo il 'Centro destra veneto. Autonomia e libertà'. Il gruppo è composto da Stefano Casali, Andrea Bassi, ex tosiani, che a Verona voteranno per Sboarina. Con Tosi che così anche a casa propria viene lasciato da chi lo aveva seguito fin da subito fuori dal Carroccio.E questa frammentazione all'interno del Centrodestra farà sì che quelle del prossimo 11 giugno a Verona saranno le elezioni dall'esito più incerto degli ultimi dieci anni. Fino ad oggi, infatti, per Verona, città tradizionalmente di centrodestra, i pronostici davano sempre una vittoria al primo turno per il candidato di Centrodestra, o al massimo, una vittoria al ballottaggio con il candidato di centrosinistra.