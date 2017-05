VERONA: CON DIVISIONI TRA LEGHISTI ED EX ELEZIONI PIù INCERTE ULTIMI 10 ANNI (3)

24 maggio 2017- 17:26

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Questa volta, no, la frammentazione 'regala' ai contendenti delle altre forze politiche più chance di poter concorrenze per Palazzo Barbieri. Così, i sondaggi di questi ultimi giorni danno di volta in volta: Sboarina primo, e Orietta Salemi (Pd) seconda, quindi il ballottaggio sarà tutto per loro. Oppure: Bisinella, Salemi e Sboarina più o meno a pari merito, e un po’ dietro il Cinque Stelle Alessandro Gennari. Tra le indiscrezioni si parla poi di un'indagine commissionata dal Pd, che darebbe il centrodestra di Federico Sboarina al 30-32 per cento, Orietta Salemi con il centrosinistra (Pd e due liste civiche) intorno al 20-22, i Cinque Stelle di Alessandro Gennari al 18-20 e l’area Tosi tra il 14 e il 16. Diversi i sondaggi che sarebbero in mano all’area Tosi, secondo i quali per ora sia Patrizia Bisinella, sia Orietta Salemi che Federico Sboarina sarebbero tutti e tre a pari merito intorno al 22-23 per cento, e un po’ dietro Alessandro Gennari del Movimento 5 Stelle.