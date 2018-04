29 aprile 2018- 15:51 Verona: con 'negozio accogliente' porte aperte a bimbi e disabili

Verona, 29 apr. (AdnKronos) - Garantire la piena fruibilità di negozi e locali da parte tutti. E’ questo l’obiettivo del progetto lanciato dal Comune “Negozio accogliente. Sto con Verona Città senza barriere”, ideato per permettere a disabili, anziani e bambini in passeggino di accedere senza ostacoli agli esercizi commerciali del centro storico, e non solo, e di poter godere quindi delle opportunità offerte dai luoghi di ristorazione, vendita e intrattenimento. Tutti gli esercenti interessati potranno aderire ed essere così identificati da un marchio in vetrina e inseriti in un’apposita Mappa dell’Accessibilità. Obiettivi e informazioni sul progetto saranno forniti in una serie di incontri pubblici, rivolti ai commercianti, agli artigiani, agli esercenti e a tutte le persone interessate, per un percorso compartecipato e il più possibile condiviso.