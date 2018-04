29 aprile 2018- 15:51 Verona: con 'negozio accogliente' porte aperte a bimbi e disabili (2)

(AdnKronos) - “La redazione del Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, è quasi ultimato, ora lavoriamo allo step successivo -, afferma l’assessore alla Programmazione e interventi per l’abbattimento barriere architettoniche Ilaria Segala -. Avere piazze, monumenti e musei accessibili ma negozi, bar e locali con barriere architettoniche e sensoriali, non consente la piena vivibilità della città ai disabili ma anche alle mamme con i passeggini o agli anziani. Il bando è pensato per coinvolgere il maggior numero di soggetti, con numerose opportunità per diventare negozio accogliente, tra cui anche la sinergia tra attività commerciali. Gli esercizi che si impegneranno per l’accessibilità – conclude l’assessore - riceveranno il kit di negozio accogliente, una vetrofonia con il marchio distintivo.Al progetto partecipano anche Confcommercio e Confesercenti, che veicoleranno il bando tra i propri associati, e l’Accademia di Belle Arti “Cignaroli”, coinvolta per la realizzazione del marchio identificativo.