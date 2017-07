VERONA: CONFINDUSTRIA, SI CONSOLIDA IL TREND POSITIVO DELLA PRODUZIONE

Verona, 9 lug. (AdnKronos) - Il primo trimestre dell’anno a Verona conferma le previsioni e consolida un trend di crescita che prosegue dal 2013. Secondo l’ultima indagine trimestrale infatti la produzione industriale per il primo trimestre del 2017 segna +2,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una prospettiva per il secondo trimestre ancora positiva a +1,35%.Dati supportati anche dall’andamento dall’utilizzo della capacità produttiva che viene considerato normale o soddisfacente da più di otto imprenditori su 10. Inoltre il 77% delle aziende dichiara un portafoglio ordini a medio lungo termine.Sul fronte delle vendite le perfomance migliori si registrano sui mercati Extra UE con una crescita del +3,63% rispetto a marzo 2016 buone anche i risultati delle vendite UE con +2,18% stabile il mercato interno a +0,99%. Le previsioni relative agli ordini evidenziano una sostanziale stabilità dei mercati esteri e una crescita sopra il punto percentuale per il mercato interno a +1,35%.