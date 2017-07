VERONA: CONFINDUSTRIA, SI CONSOLIDA IL TREND POSITIVO DELLA PRODUZIONE (2)

9 luglio 2017- 20:41

(AdnKronos) - (Adnkronos) - L’occupazione mantiene un trend positivo indicando una variazione che si fissa a +0,83% e che si mantiene stabile in previsione per il secondo trimestre dell’anno. Cresce la fiducia degli imprenditori soprattutto per quanto riguarda la situazione internazionale con giudizi che sfiorano la sufficienza, in una scala da 1 a 10 si fermano a 5,98. Un’incertezza più marcata invece è percepita per la situazione del nostro Paese (5,44). Le imprese dei servizi confermano le previsioni di crescita.Così il commento di Michele Bauli, Presidente di Confindustria Verona. "Verona dimostra con i numeri di essere un territorio eccellente con dei fondamentali importanti all’interno di un contesto quello del Nord Est che già dimostra di avere performance migliori rispetto al resto dell’Italia. Il Nord Est infatti secondo i dati Istat sulle proiezioni del PIL e dell'occupazione per il 2016 è al di sopra della media nazionale con una variazione del prodotto interno lordo stimata a +1,2% e un'occupazione in crescita del +1,8% (crescita Italia +1,3%)"."La nostra provincia - evidenzia - ha una produzione in crescita costante dal 2013 un export che ha superato i 10 miliardi di euro che la proietta tra le migliori province in Italia. Una ricchezza che viene mantenuta sul territorio attraverso investimenti costanti dei suoi imprenditori. Secondo una nostra recente indagine le nostre imprese associate hanno programmato nel 2017 investimenti per 3 miliardi di euro e un imprenditore veronese su quattro li dichiara in crescita. Un risultato su cui probabilmente incidono le misure straordinarie messe in campo dal Governo. Mantenere un sistema produttivo efficiente e all’avanguardia anche in momenti di crisi infatti è essenziale per non lasciare sul campo punti importanti di competitività che difficilmente potranno essere recuperati", spiega. "Il nostro tessuto imprenditoriale dimostra di procedere con convinzione spingendo sempre al massimo. Certo è che manca ancora quella sicurezza nel contesto nazionale che potrebbe dare uno slancio convinto alla curva di crescita. Sul fronte locale ci sono numerose partite aperte su cui è possibile per le istituzioni locali incidere direttamente penso ad esempio alle infrastrutture e alla logistica che possono fare della nostra città un polo centrale in Europa”., conclude.