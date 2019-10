24 ottobre 2019- 14:19 Verona: corriere muore schiacciato dal proprio camion

Verona, 24 ott. (Adnkronos) - Un cittadino 41enne dello Sri Lanka dipendente di una ditta incaricata delle consegne per conto della Bartolini, residente a Verona è stato schiacciato dal proprio furgone contro il muro di una abitazione a Bardolino (Vr), forse non aveva inserito correttamente il freno a mano. Terminate le procedure di rianimazione da parte del 118, ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso per arresto cardiocircolatorio dovuto allo schiacciamento del tronco addominale.