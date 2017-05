VERONA: DA BISINELLA A BUSSINELLO, GLI SLOGAN DEI 10 CANDIDATI SINDACO (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Da parte sua, il candidato di sinistra Michele Bertucco, da sempre autore di battaglie ambientaliste a Palazzo Barbieri, va su un sintetico 'Michele Bertucco sindaco Per Verona'. Mentre Michele Croce portacolori della lista 'Verona Pulita', impegnato nella lotta alla corruzione, chiede i voti nel segno di 'Una Verona migliore è possibile'. Filippo Grigolini, fondatore de 'Il Popolo della famiglia di Verona', famoso per le sue campagne a favore della famiglia, non ha dubbi: 'La famiglia al centro- Verona rinasci'.Quindi, i candidati di estrema destra: Roberto Bussinello, di Casapound Italia, chiede preferenze nel segno di 'Bussinello sindaco #Riprendersi Verona', mentre William Dapiran candidato da Msi- Dn, va sul sicuro con un 'Dapiran sindaco' .