12 novembre 2018- 12:13 Verona: da domani l'Esercito in allenamento sui bastioni

Verona, 12 ott. (AdnKronos) - L’addestramento militare esce dalla caserma e arriva nei bastioni cittadini. Grazie all’accordo tra Comune e Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto, infatti, i militari in servizio nel reparto veronese dell’ Esercito Italiano martedì 13 novembre svolgeranno il quotidiano allenamento fisico al Bastione dei Riformati, in Circonvallazione Oriani, più noto per ospitare il monumento nazionale in ricordo dell’eccidio della Divisione Acqui. Dalle 8.30, quindi, l’area dei bastioni sarà animata dall’attività ginnico-sportiva dei militari, sia uomini che donne. Un’iniziativa condivisa dal sindaco Federico Sboarina e dal comandante del Comfoter di Supporto, Generale C.A. Giuseppenicola Tota, voluta non solo per coinvolgere i cittadini nelle attività dell’esercito, ma anche per garantire maggiore decoro e sicurezza all’area. La presenza dei soldati fungerà infatti da deterrente contro la frequenza di eventuali malintenzionati. L’addestramento all’aperto si replicherà nella giornata di venerdì 16 novembre, alle 10.30.