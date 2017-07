VERONA: DA POLIZIA MUNICIPALE 4 FERMI, SEQUESTRO DROGA ED ARMI TAGLIO

18 luglio 2017- 15:56

Verona, 18 lug. (AdnKronos) - Diversi gli interventi effettuati nelle ultime 24 ore dalla Polizia municipale di Verona nell’ambito del potenziamento delle attività, avviato dall’Amministrazione Sboarina, per il controllo del territorio. I risultati raggiunti sono stati illustrati questa mattina, nella sede della Polizia municipale, dall’assessore alla Sicurezza Daniele Polato insieme al vicecomandante della Polizia municipale Lorenzo Grella. “Tolleranza zero – ha sottolineato l’assessore Polato – rispetto a chi contribuisce al degrado cittadino con la creazione di bivacchi, occupazione abusiva di immobili, disturbo dell’ordine e della quiete pubblica. Le segnalazioni dei cittadini e i successivi controlli operati dagli agenti in diverse zone della città hanno consentito, fra ieri ed oggi, l’accertamento di 41 persone e il fermo di 4 di loro. Non sarà più tollerato che, nonostante gli aiuti sociali operati da Comune ed associazioni private, Verona possa essere preda di soggetti che deliberatamente scelgono di vivere nell’incuria, trasformando spazi di pubblica utilità in aree insicure e degradate". "Ogni giorno interventi organizzati fra le diverse Forze dell’ordine metteranno in campo un monitoraggio costante dei punti più sensibili della città, con interventi tempestivi in risposta alle segnalazioni inoltrate dalla cittadinanza”, ha spiegato.