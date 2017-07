VERONA: DA POLIZIA MUNICIPALE 4 FERMI, SEQUESTRO DROGA ED ARMI TAGLIO (2)

18 luglio 2017- 15:56

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Tra le operazioni messe in campo ieri e oggi dalla Polizia municipale, l’assessore Polato ha illustrato alla stampa il controllo effettuato questa mattina, tra le 7.40 e le 10.30, in un’ex concessionaria di auto in via Basso Acquar. L’intervento, sollecitato dalla stessa proprietà per sospetta occupazione abusiva, ha portato all’individuazione all’interno dell’immobile di 4 persone di cui, 3 stranieri di nazionalità rumena, marocchina e tunisina, tutti tra i 20 ed i 25 anni d’età, ed una ragazza italiana trentaduenne. Una quinta persona è riuscita a dileguarsi scavalcando un alto muro di cinta. Durante il controllo dell’immobile, violato dagli abusivi con lo sfondamento di un vetro di una delle porte che si affacciano su via Basso Acquar, gli agenti hanno trovato un ambiente completamente devastato ed alcuni locali riadattati ad abitazione, con un letto matrimoniale ed un bagno funzionante. Sul posto sono stati sequestrati 7 grossi coltelli a lama fissa; 1 taglierino; 3 forbici; 2 pinze; 2 tronchesi; 1 busta contenente 7,35 g. di marijuana, più bustine per dosi singole; 1 bilancino di precisione. Sono state inoltre recuperate 6 biciclette probabilmente rubate.