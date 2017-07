VERONA: DA POLIZIA MUNICIPALE 4 FERMI, SEQUESTRO DROGA ED ARMI TAGLIO (3)

18 luglio 2017- 15:56

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Dell’operazione è stata informata l'Autorità Giudiziaria. Gli abusivi, attualmente sottoposti a fermo, saranno tutti denunciati per occupazione irregolare e possesso improprio di sostanze stupefacenti. Al termine delle operazioni di controllo sono stati fatti intervenire tecnici di Agsm, Amia ed Acque Veronesi per la chiusura delle utenze e la bonifica del materiale organico accumulato all’interno.Negli interventi effettuati tra la mattina ed il pomeriggio di ieri, invece, sono state 4 le persone complessivamente controllate: una donna di 43 anni di origine veronese, che in via Caroto, sul retro di un club, aveva collocato una tenda; un uomo di 33 anni di origine rumena, per accattonaggio in piazza Bra; due persone, per consumo di alcol in luogo vietato. Tutti i soggetti sono stati sanzionati ed allontanati. Infine, durante la notte tra lunedì e martedì, sono state 37 le persone allontanate per bivacco in area pubblica nelle zone di piazzale XXV Aprile, Santa Maria in Organo, via Catullo, piazza Renato Simoni e piazzale porta Vescovo.