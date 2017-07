VERONA: DA POLIZIA MUNICIPALE INTERVENTI ANTIPROSTITUZIONE E ANTIDEGRADO

24 luglio 2017- 15:35

Verona, 24 lug. (AdnKronos) - Nuovo intervento della Polizia municipale questa mattina nei locali dell’ex Autodante, in via Basso Acquar – dopo quello dello scorso 18 luglio - a seguito dell’ulteriore segnalazione di occupazione abusiva dello stabile da parte dell’organo liquidatore incaricato dalla proprietà. Sul posto gli agenti hanno trovato evidenti segni di effrazione di sfondamento di una porta a vetri interna, sistemata e chiusa a chiave nel precedente intervento, ed ulteriori danni alle attrezzature in disuso presenti nei locali. Al momento dell’ispezione gli agenti non hanno rilevato alcuna presenza all’interno del fabbricato. Il liquidatore della ditta proprietaria dell’edificio si è impegnato a provvedere all’immediato ripristino delle porte scardinate ed ha incaricato una ditta specializzata per la rimozione del materiale all’interno dell’edificio, in una positiva collaborazione fra privati ed ente pubblico.Nell’ambito degli interventi contro il degrado, nella notte fra il 23 ed il 24 luglio, le pattuglie della Polizia municipale hanno svolto un’attività anti-prostituzione che ha portato al controllo di 12 persone, ad una delle quali è stato notificato un decreto di allontanamento dal territorio emesso dalla Prefettura.