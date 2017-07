VERONA: DA POLIZIA MUNICIPALE INTERVENTI ANTIPROSTITUZIONE E ANTIDEGRADO (2)

24 luglio 2017- 15:35

Dal 1° luglio ad oggi, sono in totale quattro i decreti di allontanamento richiesti dalla Polizia municipale ed emessi dalla Prefettura, a carico di persone dedite alla prostituzione su strada. Nelle ultime ore, inoltre, la Polizia municipale ha effettuato dei controlli sul tragitto Avesa-Costagrande per le problematiche relative alla presenza di extracomunitari. Analoghi interventi sono stati fatti nelle aree dei Bastioni."Come promesso in campagna elettorale e come già avviato nelle scorse settimane, prosegue il controllo sul territorio cittadino per garantire l'ordine e la sicurezza – afferma l'assessore alla Sicurezza Daniele Polato –. Ogni giorno le diverse Forze dell'ordine metteranno in campo un monitoraggio costante dei punti più sensibili della città, con interventi tempestivi in risposta alle segnalazioni inoltrate dalla cittadinanza".