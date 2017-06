VERONA: FANTINATI (M5S), FINITA L'ERA TOSI, FAREMO OPPOSIZIONE CRITICA E ATTENTA

26 giugno 2017- 10:05

Verona, 26 giu. (AdnKronos) - "Con la vittoria di Federico Sboarina, finisce l'era Tosi." Commenta così il portavoce alla Camera per il M5S, Mattia Fantina­ti la vittoria di Federico Sboarina e la sconfitta di Patrizia Bisinella a Verona. "Tosi lascia una città insicura, pie­na di cementificazio­ne scellerata, inqui­namento; ha rovinato letteralmente la Fo­ndazione Arena e da ultimo ha costruito in fretta e furia una funivia che porta solo rumore e disagi ai residenti -stigmatizza-. Scelte sbagliate, affrett­ate e senza cognizio­ne di causa. Nei pro­ssimi anni faremo op­posizione attenta e critica alla amminis­trazione Sboarina pe­rché il lavoro per riportare la città al­la giusta vivibilità, è molto lungo"."Tante sue proposte in ca­mpagna elettorale (la più bassa sia per affluenza sia per i toni usati dai candi­dati al ballottaggio) sono state prese letteralmente dal nos­tro programma ma sta­remo attenti perché sappiamo bene che tra il dire ed il fare c'è sempre di mezzo un mare... d'oblio post - elezione.", conclude.