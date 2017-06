VERONA: FEDERICO SBOARINA PROCLAMATO OGGI NUOVO SINDACO

27 giugno 2017- 15:42

Verona, 27 giu.(AdnKronos) - Si è svolta oggi, a Palazzo Barbieri, la cerimonia di proclamazione dei risultati ufficiali del ballottaggio di domenica 25 giugno, che hanno decretato Federico Sboarina nuovo Sindaco di Verona. Presenti in sala Arazzi il presidente dell’Ufficio centrale elettorale del Tribunale di Verona Francesco Bartolotti e il segretario generale del Comune Cristina Patrizzoli. "Questa fascia tricolore rappresenta le responsabilità che da oggi mi assumo nell’amministrare la città per i prossimi cinque anni -ha detto il neo Sindaco Sboarina- la prima cosa che voglio fare è dare il buon esempio con i fatti, per ricambiare la fiducia di chi ha espresso il consenso a mio favore e di guadagnarmi la stima di chi non è andato a votare e di chi ha votato per un altro candidato".Tra le priorità del nuovo Sindaco "ridare dignità ai quartieri per migliorare la qualità della vita dei cittadini nel quotidiano e, parallelamente, rilanciare la città a partire dai settori più strategici come la cultura, il turismo e l’economia affinché diventi veramente una capitale europea".