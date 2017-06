VERONA: FEDERICO SBOARINA PROCLAMATO OGGI NUOVO SINDACO (2)

27 giugno 2017- 15:42

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Con l’entrata in carica del nuovo Sindaco e dei nuovi consiglieri comunali, cessano Giunta e Consiglio comunali uscenti. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Sindaco deve convocare il Consiglio comunale, la cui prima seduta dovrà tenersi entro i successivi dieci giorni. In tale occasione il Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, procederà all’elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti, dopodiché il Sindaco presenterà giuramento di fedeltà alla Costituzione e comunicherà i nomi dei nuovi assessori.E, il nuovo sindaco Federico Sboarina si è già messo al lavoro per la formazione della nuova Giunta. Secondo le previsioni però ci vorranno un paio di settimane per mettere a punto la squadra che sarà composta da dieci assessori, oltre il sindaco. Nel frattempo è già scattato il toto-assessori. Con ogni probabilità, la Lega avrà il vicesindaco. Sono in corsa: Luca Zanotto, Lorenzo Fontana e Enrico Corsi. Mentre altri dati per 'papabilii tra gli assessori sono: Francesca Toffali, Marco Padovani, Daniele Polato, Stefano Bertacco, Ciro Maschio e Michele Croce.