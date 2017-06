VERONA: GDF SEQUESTRA 7 VILLAGGI TURISTICI, PER UN VALORE DI OLTRE 95 MLN DI EURO

7 giugno 2017- 11:32

Verona, 7 giu. (AdnKronos) - Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Verona, che ha riguardato 7 complessi turistici, attivi in Piemonte, Trentino Alto Adige, Puglia, Basilicata e Sicilia, per un valore di oltre 95 milioni di euro. I beni erano stati distratti, attraverso complesse operazioni immobiliari e societarie, dalla Soglia Hotel Group di Verona, fallita nel 2012, a favore di società indirettamente riconducibili ad alcuni degli indagati. Sono state disposte, altresì, misure interdittive all’esercizio dell’attività imprenditoriale notificate a 6 persone, ritenute, a vario titolo, complici nell’articolata vicenda che ha riguardato gli immobili della ex C.I.T. (Compagnia Italiana Turismo).L’indagine condotta dalle Fiamme Gialle veronesi, coordinate dalla locale A.G., è stata avviata proprio con lo scopo di fare luce sul fallimento della Soglia Hotel Group, che aveva acquistato i sette villaggi da un importante complesso industriale del turismo, il Gruppo CIT, che, all’epoca dei fatti, beneficiava delle tutele legali previste per le grandi imprese in crisi. L’operazione di cessione si inseriva in un più ampio progetto di salvataggio del Gruppo, predisposto dal Commissario Straordinario nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico, che comprendeva anche accordi per la tutela degli oltre 300 dipendenti delle strutture alberghiere, per i quali era previsto il mantenimento del posto di lavoro. Durante le indagini, condotte attraverso l’esame di copiosa documentazione acquisita dalla procedura fallimentare, si è invece potuto accertare che, attraverso una serie di accordi e di operazioni societarie e immobiliari - precedenti la dichiarazione di fallimento – è stato distratto l’ingente patrimonio immobiliare del C.I.T., con grave danno per i dipendenti e per i creditori. Infatti, pochi mesi dopo l’acquisizione dei complessi turistici, per un valore di 30 milioni di euro, ad opera di una società “veicolo” appositamente costituita dalla Soglia Group le quote di proprietà della stessa società sono state rivendute ad un valore notevolmente inferiore, circa 3 milioni di euro, a tutto vantaggio delle persone che avevano pianificato l’acquisizione a danno della società venditrice.