VERONA: GDF SEQUESTRA 7 VILLAGGI TURISTICI, PER UN VALORE DI OLTRE 95 MLN DI EURO (2)

7 giugno 2017- 11:33

(AdnKronos) - La Soglia Hotel Group è stata condotta verso un fallimento “pilotato” e depauperata del suo patrimonio, con le vendite degli immobili che ne facevano parte, secondo le Fiamme Gialle. In sostanza, le indagini hanno dimostrato come, parallelamente ai rapporti intercorsi con la procedura C.I.T., i proprietari della fallita abbiano intrattenuto rapporti contrattuali con altri soggetti per rivendere immediatamente i complessi alberghieri, con enorme profitto. Le aziende, collegate alla gestione delle strutture turistiche, sono state concesse in affitto alla stessa Soglia Group, che non ha rispettato le obbligazioni contrattuali, in quanto già avviata allo stato di insolvenza, comprese quelle relative al mantenimento del posto di lavoro dei dipendenti, circostanza, questa, imposta nella originaria vendita da parte del Commissario Straordinario, giustificante il prezzo vantaggioso di 30 milioni di euro, stabilito proprio per garantire la continuità aziendale e la conservazione dei rapporti di lavoro dipendente in essere. I villaggi, tutt’ora attivi, hanno un valore “periziato” che si avvicina ai 100 milioni di euro. I beni sottoposti a sequestro sono stati immediatamente affidati ad un amministratore giudiziario che li gestirà nelle more del procedimento al fine di garantire la continuità dell’attività imprenditoriale. Le stesso provvedimento prevede sei misure interdittive notificate ai soggetti che all’epoca dei fatti ricoprivano ruoli nelle società intervenute nella vicenda. In particolare si tratta dei rappresentanti legali della fallita e delle società intervenute nella prima operazione di trasferimento, nonché di altri due soggetti detentori (attraverso altre società) delle quote societarie della impresa, che ha acquistato la “società veicolo” detentrice degli immobili e delle strutture alberghiere.