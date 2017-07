VERONA: GUASTO A CONDIZIONATORE SCUOLABUS, DUE BAMBINI RICOVERATI IN OSPEDALE

4 luglio 2017- 17:43

Verona, 4 lug. (AdnKronos) - A causa del guasto ad una tubazione dell'aria condizionata di un autobus di linea 52 che trasportava 19 bambini, due di loro sono stati ricoverati in ospedale per una intossicazione che però non desta preoccupazione. "Siamo sinceramente dispiaciuti per i due piccoli che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Da parte nostra abbiamo subito inviato in ospedale la scheda tecnica del gas refrigerante utilizzato nell'impianto di climatizzazione dell'autobus per agevolare l'intervento dei medici. Stiamo inoltre collaborando con le verifiche della polizia municipale. Sottolineo comunque che non si tratta di un gas tossico, in quanto non interagisce con l'organismo, ma è quello comunemente impiegato in tutti gli impianti di condizionamento", assicura il direttore generale di Atv Stefano Zaninelli.Per quanto riguarda le cause del guasto, l'Azienda ha subito avviato le procedure di verifica. "Stiamo accertando le cause dell'anomalia - spiega ancora il Direttore Zaninelli. "L'autobus è un mezzo del 2002, regolarmente revisionato, ma le temperature particolarmente elevate degli ultimi tempi stanno mettendo sotto forte pressione gli impianti di bordo, tanto che abbiamo avviato un programma specifico di manutenzione straordinaria per la climatizzazione dei bus. Può quindi succedere che una tubazione si rompa, causando magari un po' di spavento, ma senza conseguenze per la salute dei passeggeri. Faccio quindi un grande in bocca al lupo di pronta dimissione ai nostri giovani utenti che hanno vissuto questa piccola disavventura".