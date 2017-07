VERONA: IERI SERA PRIMO CONSIGLIO COMUNALE, IL SINDACO GIURA E PRESENTA LA GIUNTA (2)

18 luglio 2017- 14:22

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Si è passati quindi all’elezione dei vicepresidenti: sono risultati eletti con 13 voti Rossi Paolo (Battiti per Verona) proposto dalla maggioranza e Alessandro Gennari (Movimento 5 Stelle), 12 voti, proposta dalla minoranza. Alle ore 20.40 il giuramento davanti al Consiglio comunale del Sindaco Federico Sboarina che successivamente ha comunicato all’aula la composizione della giunta comunale, nominata con decreto sabato 8 maggio. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Sboarina, per il quale “nel rispetto dei diversi ruoli, in quest’aula si dovrà mantenere un filo conduttore che consenta sempre il miglior operato possibile per il bene della città e di tutti i veronesi. Ci saranno sicuramente delle diverse opinioni politiche, ma ciò che mi auguro è che su tutto prevalga sempre la volontà di fare il meglio per Verona”.