VERONA: IERI SERA PRIMO CONSIGLIO COMUNALE, IL SINDACO GIURA E PRESENTA LA GIUNTA (3)

18 luglio 2017- 14:22

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Nel corso della seduta sono stati comunicati i nomi dei consiglieri capigruppo: Battiti per Verona, Marco Zandomeneghi; Lega nord,Vito Comencini; Pd, Carla Padovani; Lista Tosi, Flavio Tosi; Ama Verona, Patrizia Bisinella; Fratelli d’Italia, Leonardo Ferrari; Movimento 5 stelle Marta Vanzetto; Forza Italia, Andrea Velardi; Sinistra in Comune – Verona in Comune, Michele Bertucco; Verona pulita, Adriano Croce; Verona civica, Tommaso Ferrari.