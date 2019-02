25 febbraio 2019- 17:10 Verona: la Casa di Giulietta diventa un vero e proprio museo

Verona, 25 feb. (AdnKronos) - Casa di Giulietta, il progetto per il riordino del sito culturale è nero su bianco. La giunta ha approvato questa mattina la nuova soluzione proposta dalla Mox Corporation, che contiene le indicazioni imposte dall’Amministrazione. Prime tra tutte, il fatto che il Comune resti titolare del brand e che la Casa di Giulietta abbia un nuovo percorso museale, inserito nel più ampio sistema dei musei civici cittadini.Di fatto, la nuova gestione del sito, trasformerà la Casa di Giulietta in un vero e proprio museo, concepito come quelli europei, dotato di elementi tecnologi e multimediali all’avanguardia, che ne valorizzeranno i contenuti. Una soluzione, quella presentata oggi, che ha anche l’ambizione di risolvere una volta per tutte il problema sicurezza, legato alla migliaia di persone che visitano il Cortile e la Casa di Giulietta.In sintesi, il progetto prevede un nuovo ingresso dall’ex palazzina Armani, circa 800 metri quadrati su tre piani, per un percorso circolare a senso unico che vedrà i visitatori salire al quarto piano della palazzina e scendere dalla Casa di Giulietta fino al Cortile.