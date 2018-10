31 ottobre 2018- 11:59 Verona: nasce Arcus società tra Avvocati per Azioni del Gruppo Frascino

Verona, 31 ott. (AdnKronos) - Il Gruppo Frascino, tramite Credit Network and Finance SpA, allarga le proprie attività investendo nei servizi legali con la creazione di Arcus Società tra Avvocati per Azioni, avvalendosi della pluriennale esperienza del Managing Partner Elena Frascino in ambito di pubblica amministrazione e di diritto civile. Arcus avrà sede a Verona e Benevento e un team di 40 legali, a cui se ne aggiungeranno altri 30 nel 2019.Tra le prime STAPA in Italia, grazie alla collaborazione con il partner finanziario CNF, Arcus punterà a fornire servizi legali integrati anche in ambito bancario partendo da una specializzazione in ambito assicurativo che include in particolar modo il recupero crediti, la gestione sinistri e la consulenza nell’ambito di operazioni riguardanti portafogli di crediti deteriorati.CNF, tra i primi operatori indipendenti per redditività nel panorama italiano, gestisce complessivamente 3 miliardi di Euro di crediti deteriorati e detiene una quota di leadership assoluta nel mercato assicurativo ramo danni con un market share di oltre 70%. Dopo il lancio della società di advisory Z1S nel 2017, CNF punta ora con Arcus ad ampliare le proprie attività avendo come obiettivo strategico l’integrazione sotto una piattaforma di una molteplicità di servizi finanziari dedicati principalmente a banche, assicurazioni e investitori istituzionali.