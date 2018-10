31 ottobre 2018- 11:59 Verona: nasce Arcus società tra Avvocati per Azioni del Gruppo Frascino (2)

(AdnKronos) - A livello operativo, Arcus potrà dunque beneficiare del know-how del Managing Partner Avv. Elena Frascino nonché della stretta collaborazione con il team manageriale e la struttura operativa di CNF.“L’operazione – commenta il presidente di CNF Luigi Frascino – mira a sfruttare l’esperienza professionale del Managing Partner di Arcus e le capacità operative di CNF al fine di rafforzare la già solida posizione del Gruppo Frascino nel mercato italiano dei servizi finanziari”. “Per potere massimizzare il nostro impatto con i clienti istituzionali, abbiamo sentito la necessità di considerare l’attività legale come un’impresa che eroga servizi ad alto valore aggiunto. La possibilità di acquisire soci finanziari con i quali pianificare ulteriori progetti di crescita all’interno di una piattaforma come quella di CNF, diviene per noi un pilastro importante nella nostra strategia operativa”, ha dichiarato l’Avv. Elena Frascino, Managing Partner di Arcus.