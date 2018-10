8 ottobre 2018- 18:09 Verona: ricercato per violenza sessuale in Bielorussia, arrestato dai carabinieri

Verona, 8 ott. (AdnKronos) - Nel weekend, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, a Peschera del Garda, i Carabinieri del N.O.R. hanno tratto arresto un cittadino di origine bielorussa, 29 anni occasionalmente in Italia per turismo, nei cui confronti era stata presentata domanda internazionale di arresto provvisorio ai fini di estradizione verso la Bielorussia per il reato di violenza sessuale su minori commessa in Bielorussia. L’uomo, assieme a due connazionali, aveva violentato una ragazzina di 14 anni a Minsk. L’attività che ha portato all’arresto scaturisce da una efficace attività informativa svolta dalla pattuglia del locale Nucleo Operativo e Radiomobile che, nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati, ha appurato che un soggetto, nei cui confronti era stata presentata domanda internazionale di arresto provvisorio ai fini di estradizione verso la Bielorussia, stava alloggiando presso una struttura ricettiva del comune di Peschiera del Garda; a quel punto i Carabinieri hanno prontamente svolto attente e mirate ricerche, riuscendo ad individuare la struttura dove lo stesso alloggiava e si sono portati sul posto per catturarlo.