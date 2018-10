8 ottobre 2018- 18:09 Verona: ricercato per violenza sessuale in Bielorussia, arrestato dai carabinieri (2)

(AdnKronos) - Al momento del controllo, tuttavia, l'uomonon era in camera poiché si era allontanato poco prima unitamente alla compagna; a quel punto i militari si sono immediatamente attivati al fine di rintracciarlo e, dopo ore di serrate ricerche e mirati servizi di osservazione nei pressi della struttura, sono riusciti a individuarlo e bloccarlo mentre si stava accingendo a rientrare in albergo. L'uomo è stato quindi tratto in arresto in esecuzione del mandato internazionale e, successivamente, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Verona Montorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.