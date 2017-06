VERONA: SBOARINA, PRIMI AL BALLOTTAGGIO, UN SEGNALE IMPORTANTE

12 giugno 2017- 13:36

Verona, 12 giu. (AdnKronos) - "Un risultato più che soddisfacente, perchè la partita era molto incerta, non c'era nulla di scontato, anche perchè fino a pochi mesi fa a Verona non c'era un centrodestra unito, ed in pochi mesi siamo riusciti a fare un percorso che ci ha portato ad essere primi al ballottaggio, un risultato su cui puntavamo, ed un segnale importante". Così Federico Sboarina candidato del centrodestra (Lega, Fi, Fdi), commenta il risultato del primo turno a Verona, che con il 29,26 p.c. di consensi davanti a Patrizia Bisinella, della Lista Tosi, compagna del sindaco uscente con il 23,5 p.c.. Esclusa dal ballottaggio la candidata del Pd, Orietta Salemi, che ha conquistato poco più del 22 p.c.