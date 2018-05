6 maggio 2018- 12:55 Verona: Shakespeare in Love e Momix per 70ma Estate Teatrale (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Prestigioso anche il settore musicale, con la programmazione di otto concerti, nelle tre serate di Rumors, il 31 maggio, 19 e 25 giugno, e nelle cinque di Verona Jazz, dal 20 al 24 giugno. Completano il cartellone i dieci spettacoli, cinque di prosa e cinque di danza, al Corte Mercato Vecchio in programma dal 28 giugno al 28 luglio.“Un grande successo consolidato nel tempo – ha dichiarato l’assessore alla cultura Francesca Briani – che si presenta al pubblico in una 70? edizione straordinaria, con ben tre prime nazionali nei cinque spettacoli di prosa proposti. Dal 1948, anno di avvio del Festival shakespeariano, record dopo record, questa rassegna ha saputo confermarsi, con proposte sempre interessanti ed originali, una certezza nel panorama culturale e artistico nazionale ed internazionale. Un crescendo di risultati positivi che, in termini di pubblico e riconoscimenti acquisiti, ha reso il Festival veronese un appuntamento unico nel suo genere”.“Da 70 anni, ininterrottamente, Verona dedica a Shakespeare il festival più importante d’Italia – ha sottolineato direttore artistico dell’Estate Teatrale Veronese Gianpaolo Savorelli –. Non poteva mancare, in questo anniversario, un cartellone all’altezza della sua fama, con un’offerta artistica di grande pregio e la presenza, nella regia e nell’interpretazione, di grandi nomi del nostro teatro”.