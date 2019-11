6 novembre 2019- 10:35 Verona: Sicilia a Fieracavalli, Musumeci 'Valorizzare mondo equestre' (2)

(Adnkronos) - "Abbiamo voluto ripercorrere idealmente – aggiunge l’assessore all’Agricoltura Edy Bandiera - e ricostruire fedelmente la lunga storia del cavallo siciliano. L’intento è di trasmetterla alle giovani generazioni, affinché, con un occhio sempre al passato e alle tradizioni, possano guardare al futuro della biodiversità equina siciliana. Un storia che può vantarsi anche di grandi performance sportive, che aprono il cammino e promuovono lo sviluppo, anche in questa direzione".La presenza della Regione Siciliana a Verona sarà arricchita, inoltre, da una serie di esibizioni, che si svolgeranno nel padiglione 10, secondo un palinsesto consultabile sul sito ufficiale della manifestazione. Prevista anche la partecipazione agli eventi sportivi di un nutrito gruppo di giovani atleti isolani, già affermati ed emergenti. Fieracavalli sarà anche l’occasione per presentare e promuove la seconda edizione della Fiera mediterranea del cavallo, che si svolgerà presso la Tenuta di Ambelia a Militello Val di Catania dal 15 al 17 maggio del 2020. Un grande ledwall, collocato all’interno dell’area espositiva siciliana, racconterà il grande evento di respiro internazionale, voluto e realizzato dal governo Musumeci, che quest’anno ha fatto registrare, in tre giorni, oltre trentamila presenze e le esibizioni di 327 cavalli appartenenti a 13 razze diverse, oltre ad asini e muli.Durante Fieracavalli, inoltre, verrà sottoscritto un Protocollo d’intesa – tra l’Istituto di incremento ippico per la Sicilia e l’Ente fiera - per avviare una collaborazione tra Verona e Ambelia sulla promozione del comparto equestre e dell’intero indotto che ruota attorno, nonché per la valorizzazione dei territori e per la promozione del turismo.