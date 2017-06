VERONA: SINDACO A LAVORO SU GIUNTA, LEGA IN PRIMA FILA

28 giugno 2017- 17:42

Verona, 28 giu. (AdnKronos) - Una nuova amministrazione di Verona all'insegna della cultura e della trasparenza e legalità, con un Palazzo Barbieri, sede del Comune, che dovrà essere 'casa di vetro' aperta a tutti i cittadini veronesi. E' su questi pilastri che si fonderà la nuova giunta comunale capitanata dal sindaco Federico Sboarina, che sta individuando i nomi, o meglio i profili dei suoi assessori. La squadra sarà presentata ufficialmente nel giro di un paio di settimane, e lo stesso sindaco potrebbe tenere per per sé la delega alla cultura, perchè come spiegato nel corso della campagna elettorale, 'Verona dovrà diventare una capitale europea della cultura', con la sua Arena, che rimarrà così come è oggi, senza coperture di sorta come previsto invece dalla precedente amministrazione Tosi.La nuova squadra di palazzo Barbieri vedrà in prima fila la Lega Nord, primo partito con il suo 8,9 per cento di preferenze (dopo la lista civica 'Battiti Verona Domani' con 13,66), che avrà il vicesindaco, e anche un altro paio di assessori. Spazio anche alla stessa civica 'Battiti' fondata dallo stesso Sboarina, poi agli altri soggetti della coalizione vincente di centrodestra: Fi, Fdi, e liste civiche.