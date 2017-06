VERONA: SINDACO A LAVORO SU GIUNTA, LEGA IN PRIMA FILA (2)

28 giugno 2017- 17:42

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Gli assessori saranno al massimo 10 oltre allo stesso sindaco, con 6 uomini e 4 donne o viceversa, secondo quanto previsto. Sboarina ha spiegato che nella scelta dei suoi assessori seguirà criteri di competenza, a parte gli equilibri tra partiti da rispettare, ovviamente. Tra i nomi che si fanno per la Lega per la carica di vicesindaco, si parla dell’eurodeputato Lorenzo Fontana, di Enrico Corsi, che riavrebbe la delega a mobilità e turismo che teneva sino a due anni fa, e anche di Luca Zanotto, presidente uscente del Consiglio comunale. Per Forza Italia sarebbe in prima fila Daniela Polato (capogruppo uscente), per Battiti Marco Padovani, il più votato in Consiglio dopo Flavio Tosi. Fratelli d’Italia schiererebbe Ciro Maschio, capogruppo uscente, mentre Verona Pulita avrà un assessorato, con Michele Croce.