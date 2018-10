3 ottobre 2018- 15:52 Verona: sindaco, al via il mese della Russia, città sempre più porta d'ingresso per Est Europa (2)

(AdnKronos) - Calato il sipario sull’Arena, si alzerà quello della Gran Guardia, che per due giorni, il 25 e 26 ottobre, diventerà quartier generale del Forum Euroasiatico, l’unico summit geopolitico in Italia, organizzato dal professor Antonio Fallico. Quest’anno saranno presenti circa 20 Paesi, dall’Europa alla Cina, per discutere dei temi attualmente più strategici per il futuro della cooperazione globale. Al Forum parteciperanno i massimi vertici del business del nostro Paese e dell’Unione economica euroasiatica ma anche di India, Cina, Usa ed Europa, oltre alle più alte autorità del governo italiano e russo.“Dalla cultura alla geopolitica, Verona dimostra di poter avere un ruolo davvero importante nel rafforzare ulteriormente i rapporti tra Italia e Russia – ha detto il sindaco Federico Sboarina -.Stiamo lavorando su più fronti, compreso quello culturale, e lo show in Arena ne è la dimostrazione. Massima attenzione anche ai temi del business e dello sviluppo economico, che saranno sviluppati al meglio nel Forum Euroasiatico. Grazie anche ai collegamenti diretti tra Verona e Mosca, la nostra città si conferma sempre di più porta d’ingresso dell’Europa, un’opportunità che ha nel professore Fallico un importante tassello”.