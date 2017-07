VERONA: SINDACO FIRMA ORDINANZA PER DISINFESTAZIONE FEBBRE DENGUE

27 luglio 2017- 14:41

Verona, 27 lug. (AdnKronos) - Il Sindaco Federico Sboarina ha firmato oggi un’ordinanza per l’effettuazione di trattamenti a carattere preventivo di disinfestazione antizanzare nel quartiere di Borgo Trieste. Il provvedimento è dovuto al manifestarsi di un caso di febbre Dengue, una febbre virale trasmessa dalla zanzara tigre, in un residente del Comune di Verona, contratta durante un recente viaggio all’estero.Al caso, segnalato dall’ULSS 9 Scaligera, è stato applicato il Protocollo Operativo per la gestione delle emergenze sanitarie da malattie trasmesse da vettori. L’area interessata riguarda la zona limitrofa a Via Arnoldo Mondadori, nel quartiere di Borgo Trieste, per un raggio di 100 mt, in cui verranno effettuati interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali.Durante le ore di esecuzione del trattamento di disinfestazione in aree stradali, a partire dalle ore 6 di venerdì 28 luglio 2017 fino al termine delle operazioni, le finestre delle abitazioni dovranno essere chiuse.