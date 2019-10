11 ottobre 2019- 18:21 Verona: sopravvissuta al morso di una vipera, oggi festeggia i cento anni

Verona, 11 ott. (AdnKronos) - Verona ha una nuova cittadina centenaria. Si chiama Luigia Marchesini e, oggi, ha festeggiato lo straordinario traguardo assieme alla famiglia e all’assessore Francesca Toffali, che le ha portato gli auguri dell’Amministrazione oltre a una cornice per ricordare questo importante giorno.La vita della signora Marchesini è stata intensa e ricca di emozioni. Friulana d’origine ha deciso, ormai da parecchi anni, di vivere a Verona. Arrivare a spegnere le fatidiche cento candeline, tuttavia, non era scontato, anche perché, a 30 anni venne morsa da una vipera. Ma superata quella brutta esperienza, oggi, la signora Marchesini ha occhi solo per il nipote e si occupa con entusiasmo del piccolo cane Ugo.