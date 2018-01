VERONAFIERE: AL MOTOR BIKE EXPO 2018 DEL DECENNALE SUPERATE LE 160 MILA PRESENZE

22 gennaio 2018- 17:50

Verona, 22 gen. (AdnKronos) - Motor Bike Expo, il salone dedicato alle due ruote custom e alla passione per il mondo della moto, taglia il traguardo dei dieci anni alla Fiera di Verona, superando i 160mila visitatori. La manifestazione ha chiuso ieri dopo quattro giornate, una in più quest’anno per celebrare il decennale insieme alle oltre 700 aziende espositrici del settore, con le più importanti case produttrici, le migliori officine di personalizzazione e i marchi più noti nel campo di abbigliamento, accessori e componentistica.Motor Bike Expo si conferma punto di riferimento di livello internazionale, grazie alla presenza dei più famosi customizer di moto al mondo, provenienti da Stati Uniti, paesi europei, ma anche Emirati Arabi Uniti, Taiwan, Hong Kong, Thailandia e Giappone, Marocco, Tunisia e Algeria.