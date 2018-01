VERONAFIERE: AL MOTOR BIKE EXPO 2018 DEL DECENNALE SUPERATE LE 160 MILA PRESENZE (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Passando da 95mila a oltre 160mila visitatori in dieci edizioni, Motor Bike Expo ha trovato nella città di Verona e nella sua Fiera la dimensione più ideale per crescere, sia a livello di numeri che di qualità dell’offerta – commenta Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere –. Per quanto riguarda la giornata in più di manifestazione, dopo i riscontri positivi da espositori e pubblico, abbiamo deciso di confermare anche per il 2019 la formula da giovedì a domenica".