28 novembre 2018- 13:07 Veronafiere: al via domani Job&Orienta, apre il ministro Bussetti (3)

(AdnKronos) - Cuore del pomeriggio sarà il tema dell’alternanza scuola lavoro, strumento fondamentale di orientamento per i ragazzi e di sviluppo delle loro competenze trasversali, sempre più richieste oggi nel mondo del lavoro: alle ore 14.30 (Auditorium Verdi) “Dalla scuola al lavoro: orientarsi con l’alternanza”, convegno a cura di Unioncamere in collaborazione con MIUR-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e Federmeccanica. Sarà l’occasione per fare il punto sul funzionamento dell’asl e sulle prospettive, e insieme rifocalizzare il suo percorso di sviluppo che mira oggi a rafforzare la qualità delle esperienze. Nel corso dell’evento la premiazione dei vincitori del concorso “Storie di alternanza” promosso da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane: il riconoscimento andrà ai sei migliori videoracconti ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e selezionati sui territori dalle camere di commercio italiane.Intervengono gli assessori all’Istruzione, Formazione e Lavoro Elena Donazzan, Regione del Veneto, Cristina Grieco, Regione Toscana, Melania De Nichilo Rizzoli, Regione Lombardia, l’assessore alla Comunicazione, Formazione, Politiche giovanili e Cultura della Regione Liguria Ilaria Cavo, il capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione del Miur Carmela Palumbo, il presidente della Camera di Commercio di Verona e vicepresidente Unioncamere Giuseppe Riello, il vicepresidente Federmeccanica con delega al settore Education Federico Visentin, il presidente Unioncamere Veneto e vicepresidente Unioncamere Mario Pozza; conclude il presidente Unioncamere Carlo Sangalli. Nel pomeriggio, l’arrivo del ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Marco Bussetti, che incontrerà gli studenti presso l’area espositiva del Miur (padiglione 6).