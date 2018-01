VERONAFIERE: CON FIERAGRICOLA DIVENTA CAPITALE INTERNAZIONALE DEL LATTE

26 gennaio 2018- 11:45

Verona, 26 gen. (AdnKronos) - Dal 31 gennaio al 3 febbraio prossimi, Fieragricola di Verona diventa la capitale del latte. La zootecnia è una delle protagoniste della rassegna internazionale dell’agricoltura, uno dei più importanti eventi trasversali a livello europeo. Lo confermano i due padiglioni interamente dedicati al settore (il 9 e il 10), i circa 1.000 capi presenti contro i 600 della precedente edizione (+63,3%), le tre manifestazioni di alto livello dedicate alla razza Holstein, alla Bruna e alla Limousine, un’asta nazionale di bovine da latte, il Milk Day in programma il 2 febbraio, l’Accademia italiana del latte per la trasformazione casearia, le aree dedicate ai robot di mungitura e ai carri miscelatori. "Il percorso espositivo è stato ampliato e ulteriormente valorizzato con il segmento delle energie rinnovabili ottenibili da fonte zootecnica, che ne costituisce il corollario, alla luce anche degli obiettivi fissati dal Parlamento europeo, in base ai quali nel 2030 la quota di energie rinnovabili deve essere pari al 35% del consumo energetico dell’Ue", spiega Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere.Fra le novità della 113ª edizione di Fieragricola, la presentazione dell’Accademia italiana del latte per la trasformazione casearia, in programma il 1° febbraio alle ore 13 al padiglione 9 (Area Forum), con il presidente Domenico Ferrari e del Direttore Mirko Galliani ad illustrarne tutti i dettagli. L’obiettivo è costituire un percorso di studi verso il successo imprenditoriale per agricoltori, casari, professionisti del settore, cuochi o semplici appassionati.