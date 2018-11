20 novembre 2018- 17:21 Veronafiere: dal 29 novembre al primo dicembre torna Job&Orienta

Verona, 20 nov. (AdnKronos) - Presentata oggi in conferenza stampa la 28esima edizione di JOB&Orienta, salone nazionale dedicato all’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, in programma alla Fiera di Verona da giovedì 29 novembre a sabato 1 dicembre 2018. “Dalla cittadinanza al lavoro'. Promuovere i diritti, formare competenze, garantire opportunità” è il titolo di quest’anno, a sottolineare l’urgenza di una scuola che sempre più sappia educare alla cittadinanza e insieme orienti e formi al lavoro, ma anche il ruolo del lavoro come elemento sostanziale, non solo formale, di cittadinanza.JOB&Orienta si conferma punto di riferimento per dirigenti scolastici, docenti e operatori dei diversi ambiti, studenti e famiglie vicini alla scelta del percorso scolastico più idoneo, giovani in cerca di lavoro. Sono più di 500 le realtà presenti nell’ampia rassegna espositiva e oltre 200 gli appuntamenti culturali in calendario – tra convegni e dibattiti, workshop e laboratori esperienziali, eventi di animazione e spettacolo, con più di 300 relatori dei diversi mondi delle istituzioni locali e nazionali, dell’economia, della cultura. Tra i grandi ospiti, sono attesi i ministri Marco Bussetti (Istruzione, Università e Ricerca), Luigi Di Maio (Lavoro, Politiche sociali e Sviluppo economico) e Lorenzo Fontana (Politiche per la famiglia).