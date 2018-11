20 novembre 2018- 17:21 Veronafiere: dal 29 novembre al primo dicembre torna Job&Orienta (2)

(AdnKronos) - La manifestazione è a ingresso libero, è possibile conoscere l’intera proposta espositiva e culturale al sito www.joborienta.info, che consente anche la preregistrazione all’evento. A illustrare obiettivi e contenuti dell’evento, promosso da VeronaFiere Spa e Regione del Veneto, in collaborazione con Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Maurizio Danese, presidente di Veronafiere Spa: "Anno dopo anno continuiamo a investire sullo sviluppo di JOB&Orienta, perché crediamo nella fondamentale valenza sociale di questa manifestazione, che punta sui giovani e sui loro talenti. Le fiere, infatti, sono motore per la crescita del sistema-Paese, sia quando si parla di prodotti, sia quando si tratta di promuovere idee, innovazione e cultura".“Istruzione ed educazione” e “Università, formazione e lavoro” sono le due aree tematiche in cui è strutturata la rassegna espositiva del salone, che vede presenti scuole, accademie e università, enti di formazione, istituti tecnici superiori (Its), istituzioni, imprese e associazioni di categoria, centri per l’impiego e agenzie per il lavoro, agenzie di selezione del personale… E per facilitare l’orientamento dei visitatori nei padiglioni, le due aree a loro volta sono suddivise in sei percorsi contrassegnati da diversi colori: all’interno della prima sezione espositiva, i percorsi Educazione e Scuole (arancione), Tecnologie e Media (oro) e Lingue straniere e Turismo (verde); nell’altra i percorsi Formazione accademica (blu), Formazione professionale (argento) e Lavoro e Alta formazione (rosso), dove trova posto anche la Saletta TopJOB, uno spazio per incontri con aziende e seminari rivolti in particolare ai giovani alla ricerca di lavoro.Ricco e articolato come ogni anno il programma culturale di JOB&Orienta. A partire dai convegni, i dibattiti e i workshop, dedicati alle tematiche più attuali, con ospiti di spicco del mondo dell’economia, della politica e dell’imprenditoria, fino ai laboratori interattivi, le simulazioni, gli spettacoli e i momenti di animazione. Non mancano, infine, i racconti di storie ed esperienze sviluppate sul campo e raccontate dagli stessi protagonisti.