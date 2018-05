2 maggio 2018- 17:45 Veronafiere: dal 4 al 6 maggio va in scena Verona Legend Cars 2018

Verona, 2 mag. (AdnKronos) - Dal 4 al 6 maggio al Salone scaligero 'Verona Legend Cars' vanno in scena tutte le emozioni dell’Heritage: 1350 le auto storiche in vendita, ricambi originali e restauratori d’eccellenza. Prevista La partecipazione di club e registri con i raduni all’interno del quartiere fieristico. In un circuito di un chilometro firmato ACI Verona si disputerà` 'La Sfida dei Campioni' e il nuovo Trofeo Verona Legend Cars. Queste le tre anime di un salone di qualità`, dinamico e coinvolgente, capace di rivolgersi agli appassionati di lungo corso e di far scoprire l’emozione dell’Heritage alle nuove generazioni.Si parte con le super car made in Italy per eccellenza: una selezione di Ferrari che spazia dalla Testarossa alla Mondial, dalla Ferrari 308 ai modelli 348, 355 sino alle recenti 360 Modena. Seguono le intramontabili Porsche, con una raccolta completa di modelli e varianti: non solo 911 e 912, ma anche le 914 e successive evoluzioni. Molto presente anche il marchio Alfa Romeo, con un'offerta che spazia dalle prime Giulia degli anni '50 sino alle GTV degli anni '90. Dalla sportività` all’avventura il passo e` facile e gli appassionati di fuoristrada troveranno ad accoglierli le prime serie Range Rover, da poco divenute storiche a tutti gli effetti. Completa, infine, l’offerta dei modelli più popolari, i più indicati come primo acquisto. Tra gli stand una ricca selezione di Maggiolini Volkswagen, sia berlina che cabrio. Seguono le diverse serie di Fiat 500, le Fiat 600 e le Mini. Ben rappresentante quest’anno anche le eleganti Lancia Fulvia e Fulvia Coupè´. Presenti anche i restauratori, tra cui due aziende specializzate su vetture Mercedes. Un grande numero di dealer specializzati in ricambi, editoria d’epoca e automobilia completa l’offerta Classic di Verona Legend Cars: dai componenti meccanici ed elettrici agli accessori come le borse attrezzi originali per Porsche 356. Grande spazio hanno i ricambi “nuovi d’epoca” – ovvero i rari fondi di magazzino - dedicati ai grandi marchi che hanno fatto la storia.