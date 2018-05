2 maggio 2018- 17:45 Veronafiere: dal 4 al 6 maggio va in scena Verona Legend Cars 2018 (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Tra i padiglioni, anche gli stand di decine di Club e Registri storici. Oltre agli stand, la tradizione dei raduni all’interno del salone di Verona si aggiorna nel 2018 con una novità` importante: alle auto di Club e Registri e` dedicato l’intero padiglione 6. Protagoniste le Alfa Romeo con i modelli che vannoDue gli eventi sul circuito di 1000 metri firmato Aci Verona e concepito per spingere i piloti a dare il meglio di sè´: curva 360°, inversioni improvvise di marcia, slalom e rettilinei paralleli davanti alle tribune. Il 5 maggio debutta il Primo Trofeo Verona Legend Cars. Con il partenariato di ACI Storico, il trofeo e` aperto a tutte le auto della corsa, storiche e moderne, comprese nei regolamenti della Formula Challenge e nella Regolarità` Sport. I piloti si sfideranno secondo le categorie di appartenenza per accedere alla finale che si correrà`, domenica 6 mattina, con lo stesso modello di auto fornito dall’organizzazione. Al vincitore andra` una Abarth 595 stradale in uso gratuito per un anno. Le iscrizioni sono aperte fino al 29 aprile sui siti internet di Verona Legend Cars e ACI Verona.Domenica 6 torna La Sfida dei Campioni: una gara che riunisce le leggende del Mondiale Rally e le auto che hanno segnato un’epoca, come la mitica Lancia Rally 037 e la trionfale Lancia Delta Integrale. In pista piloti del calibro di Miki Biasion, l’unico pilota italiano ad aver mai conquistato il titolo di Campione del Mondo Rally e per ben due volte di fila; Alex Fiorio, Campione del Mondo del gruppo N 1987; l’indimenticabile “Maximum Attack” Markku Ale´n, uno dei piloti ricordati con più` simpatia dagli amanti dello sport a quattro ruote. Confermati anche Piero Longhi, Tony Fassina e Alister McRae. La Sfida e` concepita come una serie di duelli nei quali i partecipanti percorrono a coppie l’intero tracciato di gara, alternandosi alla guida sia delle auto vincitrici negli anni ‘80 e ‘90 che della contemporanea Abarth 124.