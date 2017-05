VERONAFIERE: NEL WEEK END TORNA VERONA LEGEND CARS

2 maggio 2017- 15:25

Verona, 2 mag. (AdnKronos) - E’ stata presentata oggi la terza edizione di Verona Legend Cars che si inaugura venerdì 5 maggio. Il Salone di Verona racchiude, grazie alla sua formula innovativa, le tante anime dell’auto che vanno dalla passione per le storiche all’emozione dei rally in uno sguardo che abbraccia l’intero spettro dei motori: dall’epoca d’oro delle competizioni al futuro dell’auto elettrica. Nei 90mila metri quadrati della Fiera di Verona si incontreranno: uno dei più grandi mercati dell’auto storica in Europa; una tra le più straordinaria gare ad inseguimento tra i campioni del Mondiale mai organizzate in un contesto fieristico, è la Sfida dei Campioni capitanata da Miki Biasion; il focus sul futuro dell’auto elettrica attraverso due protagonisti del mercato come Tesla e Smart.A Verona Legend Cars le auto storiche in vendita sono 1350. Una panoramica completa che spazia dai coupé alle barchette, dalle berline alla convertibili, attraversando le epoche e le fasce di mercato e permettendo ad ognuno di trovare l’auto dei suoi sogni: dalle splendide Jaguar E alle simpatiche Bianchine passando per le sempreverdi Porsche 911, le amatissime berline Mercedes e Bmw, i gioielli Ferrari e Maserati, le sportive Alfa e Lancia, le prime DS e le intramontabili MG.A fianco, si possono ammirare le auto entrate nella leggenda: dalle Alfa Giulia in raduno il 6 maggio con epocaAuto, all’esemplare scelto dai Musei Ferrari per celebrare i 70 anni del Cavallino Rampante in uno stand che ospiterà anche i celebri simulatori di Formula 1.